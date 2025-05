Weekend di sport e Giochi della gioventù. E in paese scoppia la festa per il Tropical

Gran festa per il Tropical Coriano. Quello appena trascorso è stato un weekend da emozioni forti a Coriano, ovviamente sportive. Oltre alla festa per la promozione in serie D, ha fatto il suo esordio ‘Play hall - Tutti in gioco’, manifestazione della Pro Coriano e patrocinata dall’amministrazione che ha chiamato a raccolta diverse associazioni sportive del territorio per favorire la conoscenza e la pratica delle discipline sportive a tutti i ragazzi, compresi i diversamente abili. Al pomeriggio festa di fine anno del settore giovanile Junior Coriano Calcio. Sabato gli alunni degli istituti scolastici di Coriano e Ospedaletto hanno partecipato ai Giochi della Gioventù nell’ambito di ‘Coriano in Sport’, evento non stop di Avis e Pro Loco, patrocinato dall’amministrazione e aperto, durante tutta la giornata, ai giovani per cimentarsi in numerose discipline sportive. Nel weekend spazio anche alla ‘Camminata ecologica’ e al raduno di auto d’epoca con la manifestazione ‘Dai de gas’.