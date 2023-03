Weekend dolcissimo per tutti i bambini Nella Regina torna lo show di CiocoPapà

Torna in questo fine settimana a Cattolica, in Piazza Roosevelt, l’appuntamento con ’dolcezza’ di CiocoPapà. Si tratta della quinta edizione della mostra-mercato di prodotti a base di cioccolato, prodotti di pasticceria e golose specialità. Il programma parte con l’apertura degli stand prevista per venerdì alle ore 15.30. Entrando nel dettaglio degli appuntamenti, sabato spazio anche un’area bimbi all’esterno del Palazzo Municipale con gonfiabili e ’Scombussolo giochi per tutti’. Dalle ore 15.30 alle 18.30 prenderà vita un ’Ludobus’ carico di giochi di legno di diverse tipologie: giochi di sfida, di abilità e d’ingegno. I giochi di Scombussolo sono adatti ai bambini (a partire dai 5 anni) ed agli adulti. Animazioni per bambini anche domenica, sempre dalle 15.30 alle 18.30, con truccabimbi, spettacolo di magia, sculture di palloncini, baby dance e giochi con i personaggi dei cartoons e le mascotte amate dai più piccoli. Nella giornata di sabato e domenica si terrà anche il CiocoLab ’Show cooking junior’, laboratori gratuiti per bambini: dai 4 ai 6 anni sabato dalle ore 16 e domenica dalle 10, bimbi dai 7 anni sabato dalle ore 17 e domenica dalle 11.