Weekend stellare nell’inserto. Vivere Riccione

Vivere Riccione, ormai ci siamo. L’appuntamento in edicola con l’inserto del Carlino, dedicato a storie, fatti e personaggi della città, è fissato per sabato. I nostri lettori potranno sfogliare le sedici pagine dello speciale in regalo con la copia del giornale. Il prossimo numero apre una finestra sugli eventi di inizio estate, visti attraverso i loro protagonisti.

Michelle Hunziker, ma anche Bob Sinclar e Carl Cox, due dei nomi più iconici della musica, presenti a Riccione in un weekend di livello internazionale. Si parte il 30 con Sinclar alla Villa delle rose, per finire domenica sera con l’inaugurazione dello Space, che anche quest’anno avrà in consolle il re della techno.

Ma Vivere Riccione non è soltanto stelle e lustrini. All’interno dell’inserto troveranno spazio storie in apparenza minori, che raccontano l’evoluzione della città non solo in campo turistico. Le vicende del Club Nautico ci riportano ai valori della tradizione di un borgo sul mare diventato celebre in tutta Europa.

Ci sarà l’intervista a Vanessa Villa, atleta-filosofa, che racconta da Londra la sua esperienza. E ancora: i lavori al porto che a settimane vedranno la fine con i nuovi percorsi e l’arredo verde.