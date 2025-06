Weekend tutto da gustare con SantaPiada tra stand, piatti gourmet e laboratori per i bimbi

Si scaldano i mattarelli. Tutto pronto a Santarcangelo per la nuova edizione di ’SantaPiada’, la festa della piada di ’Città viva’ e Pro Loco in programma il 27 e il 28 giugno. Ieri la presentazione, alla Sangiovesa (foto di Alessia Bocchini) e non a caso: Massimiliano Mussoni, chef del locale, avrà uno stand insieme a Omar Casali. A ’SantaPiada’ saranno in tutto 12 gli stand, di cui uno per i celiaci. Ci saranno laboratori, anche per i bambini, e tante altre iniziative. E sarà premiato il Passatore, il primo ristorante a potersi fregiare della certificazione Igp per la propria piadina. Questa domenica al Met (dalle 19) ’antipasto’ con la Festa del grano, tra musica, degustazioni e lo spettacolo di Roberto Mercadini.