Wein tour, in alto i calici a Cattolica

In arrivo a Cattolica la nona edizione del Wein Tour, l’evento che celebra il vino in tutte le sue sfaccettature. L’evento si svolgerà dal 16 al 18 maggio, viale Bovio tornerà a trasformarsi in un percorso enogastronomico dove passione, tradizione, memoria e festa si intrecceranno in ogni calice.

"Il Wein Tour Cattolica 2025 vuole essere un invito a vivere un’esperienza che va oltre il gusto – spiegano gli organizzatori – Il vino è infatti passione, quella dei produttori che dedicano la loro vita alla creazione di vini unici. Con la partecipazione di un numero di etichette di anno in anno sempre più grande, il Wein Tour Cattolica offre un’esperienza immersiva nel cuore pulsante dell’Emilia-Romagna, nei vigneti dal piacentino a Rimini".

Al Wein Tour il vino è naturalmente anche simbolo di festa ed occasioni di condivisione. I visitatori potranno degustare i vini delle migliori cantine regionali acquistando il calice e il coupon degustazione. La passeggiata enogastronomica proporrà inoltre la cucina del territorio per stuzzicanti abbinamenti. Saranno previsti seminari e masterclass di degustazione.

Quest’anno un’edizione speciale dedicata ai vini bianchi dell’Emilia-Romagna permetterà agli appassionati di scoprire le sfumature, i profumi e le emozioni che questi vini racchiudono. L’evento è promosso dal comitato ‘Cuore di Cattolica’ e dall’organizzatrice di eventi Veronica Pontis in collaborazione con l’amministrazione comunale e sostenuto dalla Regione. Una tre giorni di eventi e spettacoli che si inserisce, dunque, perfettamente in un maggio davvero ricco di proposte che può davvero diventare il mese del turismo enogastronomico e sportivo, con numerosi eventi in programma.