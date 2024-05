Wein Tour, in alto i calici: Cattolica brinda

Si alza il sipario sull’edizione 2024 del Wein Tour, che si terrà dal 17 al 19 maggio, lungo viale Bovio, promuovendo il territorio emiliano-romagnolo da Piacenza a Cattolica. L’evento nel tempo ha conquistato un ruolo di riferimento nella promozione della cultura del vino regionale. Gli appassionati di eno-gastronomia troveranno quest’anno 63 produttori con le loro migliori etichette, street food d’autore in collaborazione con l’associazione Chef to Chef e seminari con i più noti sommelier e produttori. Non mancherà lo show con la partecipazione speciale di Mirko Casadei all’arena del Wein Tour. Le 63 cantine dell’ottava edizione rappresentano le eccellenze dell’Emilia Romagna. Da segnalare, fra gli altri, la partecipazione sempre più vasta di associazioni e consorzi per la valorizzazione dei vitigni e delle produzioni autoctone, come RiminiRebola, Terre di Predappio e i Vignaioli di Bertinoro. Il format della kermesse, accanto alle degustazioni di vini e prodotti tipici, propone masterclass con relatori del settore vitivinicolo ed esperti di alto livello, che quest’anno saranno ospitati nell’arena del Wein Tour, al centro di viale Bovio.

Venerdì 17 maggio alle 17.30 l’avvio con ’Bertinoro, spungone sale e calore’ a cura di Gennaro Cirillo mentre alle 19 ci sarà l’appuntamento ’L’identità dell’Albana di Brisighella’ a cura di Cesare Gallegati e Paolo Babini. Sabato 18 maggio alle 15.30 ’I Vini dell’Emilia’ a cura di Bruno Piccioni e Roberto Gardini; alle 17 ’Rimini Rebola: tra le colline e l’Adriatico’, un viaggio tra i sapori con tre produttori storici; alle 19 ’Le Voci di Predappio’ con Francesco Falcone. Domenica 19 maggio alle 15.30 ’Tutte le Sfumature del Sangiovese’ a cura di Bruno Piccioni. I seminari sono su iscrizione al costo di 10 euro, per iscriversi occorre inviare una mail a seminariweintourcattolica@gmail.com. I posti sono limitati. Previsto anche un talk show per il 70esimo anniversario di ’Romagna mia’ con uno speciale talk show in scena sul palco dell’arena domenica 19 maggio alle 18: ’Romagna mia… un canto diVino lungo 70 anni’ che vedrà protagonisti Mirko Casadei, accompagnato da Stefano Giugliarelli (voce e chitarra) e Marco Lazzarini (sax e clarinetto), e ancora Andrea Barbi, conduttore e autore televisivo che presenterà il talk, e il cantautore emiliano Marco Ligabue, fratello di Luciano, ambasciatori ufficiali dei prodotti Dop e Igp dell’Emilia Romagna.

Luca Pizzagalli