Welcome room affidata per 2 anni alla Pro Loco

Sarà la Pro Loco bellariese a gestire per i prossimi due anni la Welcome room di Igea Marina, punto di accoglienza turistica situato in via Ovidio 99, presso il Centro culturale Vittorio Belli. L’accordo, approvato dal Comune, prevede un’apertura quotidiana nei mesi estivi e il supporto informativo in occasione di eventi e manifestazioni. L’Amministrazione comunale mette a disposizione l’uso gratuito degli spazi e un contributo massimo di 14mila euro l’anno. La Pro Loco, dal canto suo, integra con risorse proprie, personale e volontari per garantire un servizio continuativo e di qualità. La sede della Welcome room diventerà anche la sede legale e operativa dell’associazione per i prossimi cinque anni.

a.d.t.