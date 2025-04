Welcome to Rimini. Musica, brindisi e piada. E gli inglesi si emozionano: "Accoglienza fantastica"

"Welcome to Rimini". Il moscone che troneggia al centro della hall. La banda che suona brani di Nino Rota. I bicchieri già pronti per il brindisi. "Davvero tutto questo è per noi?", chiede stranito Oliver. "Se questo è l’inizio, figuriamoci il resto della vacanza...", si augura Victoria. Sorrisi, video e tante foto ieri al ’Fellini’ per i turisti inglesi sbarcati con il primo volo di EasyJet da Londra. Un debutto festeggiato con la cerimonia in aeroporto, organizzata dall’Apt e dal Comune insieme agli operatori.

A dare il benvenuto ai 120 passeggeri appena atterrati ci hanno pensato i musicisti della banda giovanile città di Rimini, alcuni bagnini e il titolare del Rose & Crown Roberto Di Angelo con i suoi collaboratori, pronti a spillare birra a volontà. Il consorzio Piacere spiaggia Rimini ha piazzato un bel moscone alla hall degli arrivi, e ha accolto gli inglesi con vino, piada e altri assaggi di prodotti del territorio. Un’accoglienza in grande stile, che i passeggeri non si aspettavano proprio. "Viaggiamo tanto, ma questa è la prima volta che ci capita di essere salutati così all’arrivo in aeroporto... Voi romagnoli siete unici", sorride una coppia londinsee. La festa è andata avanti per un po’. E ieri sera poi c’è stato il bis, per l’arrivo dei turisti svizzeri arrivati con il primo volo da Basilea di EasyJet.

Una vera e propria ’operazione simpatia’, fortemente voluta da Comune, Apt, Airiminum (società di gestione dell’aeroporto) insieme agli operatori, anche per consolidare da subito il rapporto con EasyJet. Ma la festa di ieri non resterà l’unica di questa stagione al ’Fellini’. Si pensa di replicare anche per il debutto delle altre nuove rotte, in particolare il volo da Londra della British airways (che debutta a maggio) e quella da Barcellona della Vueling (che farà il suo esordio a luglio). "Momenti come quello di ieri – osserva Di Angelo – sono importanti. Rafforzano l’immaginario della tipica ospitalità romagnola che forse, negli ultimi anni, era andata un po’ persa".

Con i voli previsti in questa stagione, il ’Fellini’ dovrebbe arrivare a 450mila passeggeri (contro i 300mila del 2024). E la Riviera punta ad aumentare, in maniera significativa, la quota dei turisti dall’estero. A partire dagli inglesi: coi voli da Londra di Ryanair, EasyJet e British quest’estate si arriverà a 10 voli settimanali. Resta l’amaro per l’assenza dei voli di linea dalla Germania, solo parzialmente compensati dai charter previsti da alcune città tedesche.