Welfare aziendale a 360 gradi. Fortech punta su buoni pasto e rimborsi bollette per fare squadra

"Proprio ieri abbiamo accreditato duemila euro in buoni pasto su Satispay ai nostri dipendenti con figli a carico e mille euro a quelli senza figli. Saranno particolarmente utili in questo periodo, così ricco di occasioni per festeggiare". L’affermazione di Jonny Tosi, manager risorse umane e socio di Fortech Srl, azienda riminese (la sede è in via Rigoletto) specializzata nella realizzazione di soluzioni tecnologiche avanzate per la mobilità tradizionale ed elettrica, non stupisce: fin dalla sua fondazione, nel 2006, l’azienda si è dimostrata fra le più attive, sul territorio, nella promozione di misure di welfare a favore dei propri dipendenti.

Non solo buoni pasto: tra le vostre iniziative di fine anno c’è anche il rimborso forfettario delle bollette dei dipendenti. "Come per i buoni pasto, anche per le bollette ci avvarremo, da quest’anno, di Satispay: un sistema molto più semplice e immediato, che i nostri dipendenti hanno subito apprezzato". In questo periodo si sente spesso parlare di aziende che premiano i propri dipendenti con viaggi verso destinazioni esotiche: ci avete pensato anche voi? "Tutte le nostre iniziative sono condivise con i dipendenti (attualmente 175). All’inizio del 2024 abbiamo fatto un sondaggio interno e l’opzione più votata è stata l’organizzazione di un evento al mese, sportivo o ricreativo, interamente a carico dell’azienda. Ciascuna attività è costruita per rispondere a esigenze diverse: in questi mesi siamo passati dalle ciaspolate sulla neve alla cena estiva con degustazione in vigna, dalle escursioni in e-bike sulle nostre colline ai tornei di eSports".

Continuerete anche il prossimo anno? "L’evento di gennaio è già in calendario: una sfida di paintball a Pesaro. È un gioco in cui ci si affronta a colpi di palline di gelatina, ricoperte di vernice colorata". Qual è l’obiettivo di tutte queste attività? "Innanzitutto, condividere un’esperienza divertente tutti assieme, al di fuori del contesto consueto dell’ufficio. Poi, consentire ai dipendenti di conoscersi meglio per fare squadra: lavoriamo molto sull’aspetto della mescolanza costante dei team, anche per coinvolgere maggiormente i neoassunti".

E l’obiettivo a lungo termine? "Abbiamo un turnover bassissimo: il merito non è solo degli stipendi adeguati". Che intende dire? "Per trattenere le persone, specie le più giovani (l’età media, in azienda, è 34 anni, ndr), non è più sufficiente lo stipendio: i dipendenti desiderano partecipare al progetto aziendale, crescere assieme all’azienda, farsi ascoltare. Sempre più spesso, ai colloqui, sono i candidati a porre le domande a me: quali misure di welfare prevediamo, se offriamo lo smart working, etc. Lo considero un segnale positivo".

Maddalena De Franchis