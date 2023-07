West Nile, primo caso a Santarcangelo (Rimini): "Disinfestazione speciale"

Rimini, 7 luglio 2023 – Un caso di West Nile a Santarcangelo. La scoperta è stato fatto in questi giorni dal servizio veterinario dell’Ausl, che ha rilevato la positività al virus su un uccello. Il caso è emerso nell’ambito della campagna dei controlli che vengono eseguiti periodicamente per contrastare le arbovirosi. Accertato il caso, la Regione e l’Ausl hanno avviato le procedure del caso e imposto al Comune di Santarcangelo di avviare una campagna di disinfestazione speciale nel territorio contro le zanzare, tale da evitare rischi di contagi delle persone.

“Non appena abbiamo ricevuto la comunicazione del caso dalla Regione – spiega l’amministrazione di Santarcangelo – abbiamo subito posto in essere le misure previste". Oltre a proseguire gli interventi di lotta antilarvale per limitare la diffusione della zanzara, verranno "intensificate le attività di controllo e sostegno ai trattamenti anti-zanzare effettuati da privati". Inoltre "saranno sensibilizzati i proprietari di cavalli, che saranno invitati a vaccinare in tempi rapidi gli animali".

Tra le misure raccomandate dalla Regione c’è anche la disinfestazione dei luoghi dove si svolgono eventi a cui prendono parte 200 o più persone. Proprio ieri a Santarcangelo è iniziata la nuova edizione del Festival del teatro, che resterà in scena fino a domenica 16 luglio. "Ma nessuno degli spazi che ospitano gli spettacoli di Santarcangelo Festival – dicono ancora dal Comune – ha una capienza per 200 spettatori". Quindi, "non ci sarà bisogno di una disinfestazione speciale nei luoghi del Festival".

Fa eccezione il circo Imbosco. È il tendone allestito vicino alla via Emilia (dietro l’ex concessionaria Adriauto) che ospita gli eventi notturni di Santarcangelo Festival , con concerti e deejay. Qui la capienza prevista supera le 200 persone. Per questo motivo "pur non essendo obbligatorio – concludono dall’amministrazione – abbiamo dato disposizione ad Anthea di intervenire precauzionalmente con un trattamento anti-zanzare". Il Comune di Santarcangelo invita a non fare allarmismi, dal momento che "la probabilità di diffusione del virus attualmente risulta bassa".