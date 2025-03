Wifi gratuito e videosorveglianza. La città corre verso il futuro

Mancano 3.100 numeri civici all’appello, per ora tagliati fuori dai collegamenti web veloci targati Open Fiber. Ma entro questo 2025 saranno tutti nella rete. Collegati tipo Speedy Gonzales. Ne dà notizia l’amministrazione comunale: "Entro l’anno sarà ultimata un’infrastruttura fondamentale, che a lavori terminati avrà consegnato alla comunità oltre 92 chilometri di nuova fibra ottica". Wifi pubblico gratuiti, videosorveglianza di ultimazione, digitalizzazione: il Comune fa il punto sulle nuove tecnologie "al servizio dell’utenza, della vivibilità e della sicurezza dei luoghi".

"Tra le ultime implementazioni quelle completate dal Sistema informativo comunale. Lavori che garantiscono ora la copertura wifi su gran parte del Centro culturale Belli. Connessione veloce gratuita a disposizione di tutti sia nei locali polifunzionali del piano terra – teatro in questi anni di varie iniziative, dagli incontri pubblici alle esposizioni artistico fotografiche – sia al piano primo, con la scuola comunale di musica. Un intervento analogo ha interessato di recente anche viale Ennio, dove è stata potenziata la linea wifi già esistente, nella porzione a mare della ferrovia, estendendo la stessa anche alla vicina piazza Alda Merini. Tratto mare di viale Ennio che è stato potenziato anche sul fronte della videosorveglianza, con tre nuove unità che si aggiungono alle due già attive precedentemente in zona. Accese nelle scorse settimane le 18 telecamere (costo 250mila euro) sul lungomare Carrà. Altre 10 in arrivo in piazzale Kennedy e piazza Marcianò. Per un totale, a regime, di 165 occhi sul territorio.