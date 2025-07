Willie Peyote nell’Arena: "La musica è anche ironia"

Si apre stasera la stagione degli spettacoli all’Arena della Regina di Cattolica proposta da Pulp: undici concerti in due mesi che vedranno esibirsi i più grandi nomi della musica italiana e internazionale. A inaugurare il cartellone sarà Willie Peyote (ore 21) con il suo Grazie ma no grazie tour. Il quarantenne torinese, all’anagrafe Guglielmo Bruno, rapper e cantautore, è considerato una delle figure più innovative e rappresentative della scena indie italiana.

Peyote, che tipo di concerto proporrà nella vacanziera Cattolica?

"Mi affiderò ai miei musicisti di cui mi fido: proporrò insieme a loro non solo i successi di Sanremo più conosciuti dal grande pubblico e cercherò di catturare l’attenzione portando me stesso, il mio essere ironico e allegro ma anche lo spirito della band in chiave leggera".

Nel suo nuovo album ‘Sulla riva del fiume’ affronta diversi temi come lo scorrere del tempo: se fosse nato al mare avrebbe avuto suggestioni diverse?

"Non credo. Il mare mi dà un senso di immensità e di spazio, ma è comunque qualcosa che fluisce. Questo è un disco di pancia anche se la testa per scrivere canzoni non è possibile allontanarla da ciò che succede nella vita".

‘Grazie ma no grazie’ è diventato anche un manifesto virale sui social. É più facile dire sì che no?

"Sicuramente è più facile dire sì, ma per quanto mi riguarda credo che le carriere si fondino più sui no. Quindi rivendico i miei no. Non è chiamarsi fuori ma approfondire, è confrontarmi con la fenomenologia dei pensieri che girano in rete o che incontro nelle varie situazioni e farmi un’idea. E poter dire no grazie".

Chi è Willie Peyote oggi?

"Una persona che nella vita ha avuto la fortuna di fare quello che voleva fare con la consapevolezza che ora ha gli strumenti per farlo. Ho 40 anni e quando maturi sei in grado di accettare che le cose non sempre dipendono da te. Sono anche più sereno nel dire le cose nei miei brani".

‘Giorgia nel paese che si meraviglia’ è una canzone politica?

"In Italia i cicli si ripetono. Ho voluto scrivere metaforicamente una storia d’amore mai davvero finita: quella tra una certa parte del nostro Paese e il fascismo. Due ex fidanzati che si rivedono dopo parecchio tempo e basta una scintilla per riaccendere la fiamma. La donna in questione è madre e cristiana. Sono diretto".

Ha già suonato nella terra di Fellini?

"Conosco Cattolica attraverso i racconti di Samuele Bersani e un po’ tutta la riviera che bazzico da anni suonando. Mi sarebbe piaciuto essere in un film di Fellini: lui rappresenta l’orgoglio dell’arte, della cultura, il senso di appartenenza ad un mondo onirico che ha fatto sognare il mondo".