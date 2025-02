’Wolli’ Zavatta nuovo presidente della consulta dello sport

‘Wolli’ Zavatta torna in campo. O meglio: il parquet Daniele Zavatta, per tanti anni giocatore di basket e storico capitano della squadra di Santarcangelo, non lo ho mai lasciato. Ma ora Zavatta sarà impegnato in prima linea per tutto lo sport santarcangiolese. Le società sportive hanno eletto lui come nuovo presidente della consulta dello sport di Santarcangelo. E venerdì Zavatta ha avuto il primo confronto con l’assessore Angela Garattoni su attività, nuovi progetti e impianti per lo sport di Santarcangelo. Zavatta, ex giocatore, è rimasto nel mondo del basket. Attualmente ricopre il ruolo di responsabile provinciale della Federazione italiana pallacanestro per il minibasket ed è impegnato con la squadra dei Valmarecchia Wolves. "Ringrazio il presidente uscente, Franco Foschi, per l’ottimo lavoro svolto in questi anni – premette la Garattoni – Un lavoro che vogliamo portare avanti e rafforzare, attraverso i nuovi impianti della cittadella dello sport, la gestione di quelli esistenti, le iniziative da organizzare". Tante sfide da affrontare, ma ‘Wolli’ è pronto a dare tutto, come faceva in campo.