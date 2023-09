WonderBoom in scena al teatro degli Atti

WonderBoom di Stefano Cenci, in scena con Chiara Davolio e Filippo Beltrami, sarà al Teatro degli Atti stasera allle 21.30. WonderBoom non è uno spettacolo. Non è una performance, non è nemmeno un intervento artistico, una installazione, un happening, no! WonderBoom è un’asta, non sforzatevi di ricavarci sottotesti o dietrologie: serve a monetizzare. Monetizzare, è quello che la generazione precedente alla nostra ci ha insegnato.