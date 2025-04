Young Volley, divieti e restrizioni fino a mezzanotte

Pienone di atleti per il torneo di Young Volley. Ma anche le consuete restrizioni alla mobilità. Oggi utimo giorno di via crucis per i veicoli. Termina a mezzanotte il divieto di sosta sul lungomare Pinzon (Igea centro). Restrizioni oggi anche per i Mercatini di primavera nell’Isola dei Platani e strade limitrofe. Divieto di transito e di sosta anche qui fino alla mezzanotte su viale Paolo Guidi (tratto da piazza Matteotti a p.le Gramsci), via Pascoli (tratto da via Pavese a via Metauro), via Pavese (tratto da via Pascoli a via Don Milani), via Don Milani (tratto da via Pavese a via De Gasperi), piazza Matteotti, piazza Don Minzoni, via Torre (tratto da piazza Matteotti a via Conca) e via Pascoli (tratto compreso fra via Pavese e via Romea). Stessi provvedimenti, ma solo fino alle 22 di oggi, attivi anche in via Perugia, nel tratto compreso tra via Elios Mauro e via Roma.