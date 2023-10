YouTuber arrestato. La video confessione: "Ero folle di gelosia, ho perso la testa"

Da mercoledì scorso è in carcere a Trapani, accusato di aver spinto un tredicenne riminese a compiere atti sessuali, oltre a perseguitare lui e la madre con minacce di morte, a seguito di un’indagine condotta dai poliziotti della squadra mobile. Ma Davide Favaloro, lo youtuber siciliano di 21 anni conosciuto in Rete con il nickname di Favarigna33, già nel novembre del 2022, con un video diffuso sul suo canale YouTube (69mila iscritti), aveva svelato al suo pubblico alcuni retroscena di quella ‘strana’ "amicizia" con un ragazzino minorenne. "Sono stato denunciato!! Addio per sempre" questo il titolo della clip (più di 8mila le visualizzazioni). Tutto, spiega il 21enne nel video, ha avuto "inizio nel 2017". Un’amicizia, quella tra lo youtuber (all’epoca 15enne) e il piccolo riminese (che all’epoca aveva solo 89 anni), cominciata "grazie alla Playstation", tra una partita online e l’altra a Fortnite. E poi proseguita "tra alti e bassi". "Ogni tanto litigavamo – racconta Favaloro rivolgendosi ai follower del suo canale YouTube– e non ci sentivamo più per 6 o 7 mesi, dopo di che io tornavo a contattarlo oppure mi contattava lui e facevamo pace". Un copione che si è ripetuto per un po’, fino ad arrivare al 2019, "dopo un episodio di cui non starò qui a parlare, non ci siamo sentiti più fino al gennaio del 2021". Favaloro e il piccolo riminese hanno quindi riallacciato i contatti e finalmente in ottobre "ci siamo incontrati di persona: è stata un’emozione unica, ormai ci volevamo bene come fratelli". Un secondo incontro nell’aprile del 2022 e un terzo nel giugno dello stesso anno, "il mese più bello della mia vita" confida lo youtuber. In quel periodo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Favaloro avrebbe soggiornato per alcuni giorni in bed&brekafast di Sant’Ermete e lì avrebbe convinto il ragazzino a dargli un bacio in bocca e a toccarlo nelle parti intime in cambio di piccole somme di denaro, tra i 10 e i 50 euro. Poi però la situazione è precipitata. "Litigavamo e ci insultavamo a vicenda, perché io ero diventato molto geloso. Non ci stavo più con la testa, e dopo un po’ ho incominciato a insultare anche sua madre". E’ stata proprio quest’ultima, alla fine, a rivolgersi alla questura di Rimini, esasperata da quel crescendo di minacce, dal vivo o attraverso una raffica di messaggi dai toni sempre più inquietanti. Ed è stata sempre lei, racconta Favaloro, a "dirmi che avrei ricevuto una denuncia". Il video si chiude con lo youtuber in lacrime, che si rivolge direttamente al ragazzino riminese. "La gelosia ci ha rovinati, ma vi prometto che non sbaglierò più. Ti voglio bene e so che faremo pace".