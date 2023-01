Yuri Pascale canta l’amore senza "Filtri"

Piazza Cavour che pullula di persone, i locali affollati. Ma per un giorno, al ristorante Spazi il piatto forte è stata la musica. Qui, qualche giorno fa, sono state realizzate le riprese del videoclip del brano Filtri, il nuovo singolo di Yuri Pascale. Il giovane cantautore partenopeo ha indossato anche i panni di attore e regista per la realizzazione del video all’interno delle mura di Spazi.

L’artista spiega che la scelta del testo è dedicata alla nascita di un amore. Nonostante il titolo del singolo potrebbe suggerire una critica alla società contemporanea, così basata sull’apparenza, "in realtà – spiega Yuri – il contenuto della canzone racconta di quando mi sono innamorato della mia ragazza, conosciuta in appena una giornata". Yuri Pascale si è mosso nel mondo della musica dall’infanzia. Cresce sotto l’influenza musicale del padre Ninni, che partecipò a Sanremo Rock tra gli anni ’70 e ’80 con il gruppo Walhalla. Yuri è già salito sui palchi di numerosi teatri, ad esempio quando si è esibito quattro anni fa in un musical al teatro Nazionale di Milano. Ma il giovane artista ha già fatto il suo debutto anche al cinema, come attore, nel film diretto da Cosimo Alemà Backstage-Dietro le quinte, nel 2022. E ora il nuovo singolo del cantautore, Filtri, che uscirà verso fine gennaio in tutti i digital store, mentre il videoclip sarà lanciato a metà febbraio.

Aldo Di Tommaso

Alessandro Conti