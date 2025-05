Yuri Scarpellini torna in pista: "Apriamo a Marina centro un’oasi di moda e sport"

"A Rimini non c’è mai stato nulla del genere, finora. Porto a Marina centro un pezzo di Los Angeles". Chi lo conosce, lo sa: Yuri Scarpellini non difetta di entusiasmo ed enfasi. L’ex fondatore e proprietario del brand Happiness (che dopo il fallimento è stata rilevato nel 2022 da alcuni ex dipendenti) si è buttato a capofitto in una nuova avventura: il locale Friendly space, a fianco al ristorante Novecento. Aprirà il 31 maggio "con una grande festa d’inaugurazione". I lavori fervono da mesi. "Quel luogo, per tanti anni, è stato abbandonato a se stesso. Era un rifugio di clochard e balordi. L’abbiamo tolto dal degrado trasformando in un luogo innovativo e pieno d’energia", dice ancora Scarpellini. Affiancato in questa avventura da due imprenditori, "Marco e Silvia, che convididono la mia passione e la mia visione".

Friendly space "non sarà un locale, anche se si potrà prendere un caffè e gustore prodotti sani e genuini". Non sarà "una spa o una palestra, anche se metteremo a disposizione l’icebath, la pressoterapia, la zona relax per chi fa sport". Non sarà un semplice negozio "anche se qui si potranno abiti vintage e di marchi emergenti. E ci sarà un atelier di serigrafia, la mia grande passione e il mio lavoro da sempre". Friendly space, come riassume Scarpellini, "non sarà una di queste cose, ma tutte queste cose insieme. Un’oasi per sportivi e viaggiatori, per ricaricarsi dopo una pedalata o una corsa, o per staccare dalla routine. Un luogo dove ci saranno armadietti e spazi attrezzati per le bici, dove curiosare tra abiti e provare tecniche di stampa. Uno spazio di incontro, aperto anche alle aziende che qui vorranno tenere convention, ai gruppi sportivi, ai turisti". Ideatore di Friendly space, Scarpellini ne curerà la direzione artistica. "Da tempo avevo questo progetto. È qualcosa di unico per Rimini". L’ispirazione arriva da Los Angeles, "e l’atmosfera e lo stile che cercheremo di dare al locale sarà proprio quello della metropoli californiana".

Lo sport, a Friendly space, la farà da padrona. "In fondo siamo la terra di Marco Pantani e di tanti altri grandi sportivi". Insieme alla moda. "Sto dedicando tutte le mie energie – conclude Scarpellini – a questo nuovo spazio. Che sarà aperto 7 giorni su 7 e, queste sono le nostre intenzionei, non lavorerà soltanto d’estate ma tutto l’anno. È una grande scommessa, ma crediamo possa essere davvero un luogo innovativo. Quello che a Rimini ancora non c’era".

Manuel Spadazzi