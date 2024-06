Zaccagni il bellariese, il gol con l’Italia è un regalo per il nonno in cielo Europei, il pari in zona Cesarini con la Croazia porta la firma dell’attaccante della Lazio. Sui social fioccano i commenti “Un romagnolo ci ha salvati”. Lo zio Umberto Morri: “Siamo strafelici, abbiamo seguito la partita con gli ospiti negli alberghi che hanno conosciuto Mattia quando era bambino”