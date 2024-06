Zaccagni gol, nasce il tormentone

’Zaccagni gol, Zaccagni gol: è il lampo del campione che fa esplodere il cuore’. Istant song a ritmo di music dance quello sfornato da Betobahia per celebrare l’eurogol dell’attaccante, a poche ore dal ’miracolo’ del numero 20 azzurro. "Stamattina (ieri per chi legge, ndr) – spiega Alberto Pazzaglia, in arte Beto – mi sono svegliato con l’ispirazione e l’ho finita in un’ora, testo e musica. Appena l’ho messa sui social mi hanno chiamato amici parenti di Zaccagni, e anche il sindaco Giorgetti mi ha chiesto se la può pubblicare sul suo profilo Facebook. Questo tormentone sta già contagiando tutti".