Zaccagni gol, arriva il tormentone estivo dedicato al calciatore bellariese che ha salvato l’Italia

Rimini, 27 giugno 2024 – Dopo il gol qualificazione che ha portato l'Italia agli ottavi del campionato europeo di calcio in Germania, il bellariese Mattia Zaccagni è entrato subito nel cuore dei tifosi.

E si è visto dedicare anche una canzone-tormentone "Zaccagni gol" del conterraneo Betobahia (già autore della hit "Ciapa la galeina"). Il titolo del brano è "Zaccagni gol", il testo non è molto impegnato ma fa subito breccia.

"Zaccagni gol, è il lampo del campione che fa esplodere il cuore, Zaccagni gol, il nostro super eroe. Dalla Romagna al mondo intero, è un grido di gioia è un grido europeo".

L’Italia si prepara così ad affrontare la Svizzera agli ottavi di finale, nella prima gara ad eliminazione diretta: alla luce della fine della fase a gironi, il gol di Mattia Zaccagni è risultato ancora più salvifico. Senza il pareggio in extremis contro la Croazia, gli azzurri sarebbero stati infatti già eliminati.

Un gol nel destino

Per la prima rete in Nazionale, Zaccagni non poteva scegliere giorno più speciale: “Ha segnato proprio nel giorno in cui avrebbe compiuto 96 anni suo nonno, scomparso lo scorso dicembre”, il commento dello zio materno del calciatore, Umberto Morri. “Siamo strafelici – ha poi aggiunto – abbiamo seguito la partita con gli ospiti negli alberghi, e siamo stati anche sommersi di messaggi di congratulazioni e post da parte dei turisti che vengono in vacanza da noi da una vita, e conoscono Mattia da quando era un bimbetto. Tra l'altro ha segnato proprio nel giorno in cui avrebbe compiuto 96 anni suo nonno, mio padre Ermanno, scomparso lo scorso dicembre".