"Zaki studente a scrocco": leghista nella bufera

Dalle ‘scimmie urlatrici’ a Patrik Zaki. Marco Fiori, il capogruppo della Lega a Santarcangelo, ne ha combinata un’altra scatenando le ire del centrosinistra con la sindaca Alice Parma e il presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad, sugli scudi. Mentre impazzavano sui social e sui media le immagini della laurea discussa Bologna, ma a distanza, dallo studente che è stato rinchiuso in un carcere in Egitto, il consigliere se ne usciva così: "Egiziano (che gli egiziani non vogliono); studente a Bologna (a scrocco); non parla una parola di italiano; il nostro governo si è stracciato le vesti dandogli la cittadinanza onoraria (io in consiglio ho votato contro); si laurea in studi gender; non basta ancora con sto scempio?". In cinque frasi vengono racchiuse le certezze ideologiche di Fiori e segue l’inevitabile reazione di chi oggi governa Santarcangelo. "Il capogruppo Fiori non è nuovo, purtroppo, a uscite come quest’ultima su Patrick Zaki, visto che lo scorso dicembre aveva definito ‘scimmie urlatrici’ i tifosi del Marocco che festeggiavano in piazza le vittorie della propria nazionale ai Mondiali di calcio in Qatar – ribatte Alice Parma –. Il post di oggi raggiunge però un nuovo e più basso livello, perché da esponente delle istituzioni Fiori offende gravemente una persona che, oltre a essere vittima da tre anni di persecuzioni giudiziarie nel proprio Paese d’origine, da febbraio 2021 è cittadino onorario di Santarcangelo". In conclusione: "Fiori afferma con orgoglio di aver votato contro la cittadinanza onoraria in Consiglio comunale. Scelta legittima in democrazia, ma che non autorizza certo il capogruppo a esprimersi con i toni e le parole usati nel suo post, senza considerare il particolare riguardo che si dovrebbe usare nei confronti di un proprio concittadino onorario, chiunque egli sia".

Sadegholvaad nella sua replica mescola ironia e sfottò. "No Fiori, ma opere di bene. Mi ero già occupato alcuni mesi fa del consigliere Fiori, quando lo stesso definì ‘scimmie urlatrici’ i tifosi del Marocco. Come si può vedere, l’esponente leghista in pochi mesi ha già fatto progressi evidenti in termini di civiltà e umanità: niente più paragoni con specie animali". Tuttavia "rimane ancora senza risposta la domanda che pubblicamente feci allora: a chi scrive e pensa certe cose, deve essere rivolta più indignazione o pietà umana?".

a.ol.