Zamagni tra economia e politica

Stefano Zamagni, ordinario di Economia politica alla Università di Bologna e alla John Hopkins University, terrà un seminario sul tema Economia e politica nella stagione dei grandi cambiamenti. L’incontro si terrà domani alle 17.30 nella sede della Fondazione Righetti in via Cairoli a Rimini. Il seminario era stato rinviato in conseguenza di eventi climatici che avevano interrotto la circolazione dei treni. L’intervento di Zamagni e il dibattito che seguirà cercheranno di individuare le vie che possono aiutare a trovare nuovi terreni di impegno, anche locali, per la soluzione di una situazione apparentemente bloccata e per continuare a coltivare semi di speranza. Stefano Zamagni affronterà anche le conseguenze di quanto è accaduto con l’avvento di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti d’America. Si è all’inizio di una guerra commerciale per contrastare i dazi imposti sulle merci. Oltre alle misure già scattate nei confronti di Canada, Messico e Cina, nelle intenzioni di Trump c’è anche uno scontro commerciale con l’Europa. Gli effetti di questa svolta, interesseranno non solo l’economia, ma anche la politica nazionale e quella della Comunità Europea.