Zangrillo vede già azzurro: "Alluvione, la sinistra ha fallito. Ci prepariamo a governare"

Ai candidati ripete instancabile quello che "è stato il più grande insegnamento di Silvio Berlusconi, che ho avuto la fortuna di conoscere bene e frequentare da vicino. Mi diceva sempre che la cosa più importante nella vita è saper ascoltare gli altri". Paolo Zangrillo, ministro alla pubblica amministrazione (e fratello di Alberto, storico medico di Berlusconi), non ha dubbi: "La sfida in Emilia Romagna è difficile, ma sono convinto che arriverà un buon risultato per Forza Italia e un ottimo risultato per il centrodestra". L’obiettivo è "mandare a casa il centrosinistra, che governa da 54 anni questa regione e ha creato posizioni di rendita. Per questo abbiamo una squadra forte e capace, a partire dalla candidata presidente Elena Ugolini".

Zangrillo è certo che il ’fattore alluvioni’ peserà alle urne. "C’è stato un utilizzo non adeguato di risorse pubbliche. L’Emilia Romagna, governata dal centrosinistra, ha ricevuto tanti fondi, ma non ha investito come avrebbe dovuto per la prevenzione del dissesto idrogeologico. E questo tantissimi cittadini l’hanno capito e ora vogliono discontinuità col passato". C’è tanto da fare, continua Zangrillo, "anche per la sanità e la sicurezza in Emilia Romagna. Noi siamo pronti, abbiamo idee e competenze come dimostrano anche i nostri candidati a Rimini: due ex sindaci, un ex consigliere comunale, una donna esperta di pubblica ammnistrazione". Ovvero: Giorgio Pruccoli, già sindaco a Verucchio ed ex consigliere regionale col Pd; Renata Tosi, ex sindaca di Riccione; l’artista riminese Davide Frisoni, già consigliere comunale; la bellariese Monia Guidi. Tutti presenti ieri alla tappa elettorale di Zangrillo a Rimini tranne la Tosi, che mancava per impegni personali. Per Zangrillo "Forza Italia può migliorare nettamente il risultato ottenuto qui a Rimini alle ultime europee (6,7 per cento) e puntare alla doppia cifra". E Pruccoli rilancia: "Dopo il trionfo in Liguria dobbiamo crederci ancora di più, portare alle urne, soprattutto, chi non ha votato. Girando il territorio ho sensazioni molto positive". Per Frisoni e la Guidi Forza Italia può intercettare una fetta importante dell’elettorato moderato. "Noi siamo moderati, ma pragmatici, capaci di soluzioni concrete". Parola di ministro: "Abbiamo voluto questi candidati perché ci prepariamo a governare l’Emilia Romagna".