Zanotti debutta in A, orgoglio riminese. Il fischietto promosso quarto uomo a Marassi

C’è un istante, al “Ferraris” di Genova, che Andrea Zanotti non dimenticherà mai. L’arbitro riminese, 32 anni compiuti a marzo, prende posto a bordo campo per il suo debutto in Serie A come quarto uomo nella sfida fra Genoa e Lecce. Non è il fischio d’inizio, non è un rigore da assegnare sotto la curva, ma è la porta che si apre sul palcoscenico più importante del calcio italiano. Per chi è cresciuto inseguendo questa passione dal 2011, quando mise per la prima volta al collo il fischietto quasi per gioco, il 1° luglio 2025 è la data che segna un confine: l’ingresso ufficiale nella Can, il gruppo élite degli arbitri della massima categoria.

Zanotti ci arriva dopo un percorso di quelli che hanno il profumo della gavetta vera. Dalla periferia riminese agli impianti di provincia, dalle prime corse solitarie in campi spelacchiati ai treni presi la sera per rientrare a casa dopo trasferte lunghe e silenziose. Una carriera cominciata al Cra Emilia-Romagna, approdata alla Cai nel 2016 e poi alla Can D due anni più tardi, fino all’ingresso in Can C nel 2021. Quattro stagioni intense in terza serie, con numeri che parlano da soli: 162 partite dirette tra campionato, Coppa Italia e playoff, 727 cartellini gialli estratti, 45 espulsioni complessive e 38 rigori assegnati. Statistiche che raccontano lo stile di un arbitro deciso, saldo mentalmente, capace di reggere il peso delle partite calde senza mai perdere lucidità.

Emblematica la stagione 2023/24, quando Zanotti ha arbitrato 27 gare di Serie C, compresa la finale playoff d’andata tra Pescara e Ternana. Una partita che già allora profumava di trampolino. Quel giorno, come nei rigori di Cremonese-Palermo o nella finale playoff Ternana-Pescara del giugno scorso, è emersa la cifra tecnica e temperamentale di un direttore di gara che ha sempre messo disciplina e controllo al servizio del gioco. Non un protagonista, ma un custode delle regole.

E adesso la Serie A. Ad attenderlo, lo stadio di Marassi, tempio che non perdona distrazioni ma che sa accogliere i volti nuovi. Sul prato di Genova, oggi, a comandare il gioco sarà Davide Massa di Imperia, con assistenti Costanzo e Bianchini. Al Var ci saranno Abisso e Maresca. Ma la fotografia che resterà, almeno da queste parti, è quella di un ragazzo riminese con la divisa nera e lo sguardo rivolto avanti. Sulla panchina del Genoa c’è Vieira, reduce dall’esordio positivo in Coppa Italia; su quella del Lecce Di Francesco, costretto a reinventare l’attacco dopo la cessione di Krstovic all’Atalanta. Sul prato si gioca una sfida delicata, ma a bordo campo c’è un ragazzo che non ha mai smesso di guardare con gli stessi occhi di quando, quattordici anni fa, arbitrava le prime partite fra i campi di Rimini.

Curiosa la coincidenza: nello stesso turno di campionato un altro riminese, Antonio Rapuano, già protagonista in A dal 2020, sarà quarto uomo in Sassuolo-Napoli. Due arbitri della stessa sezione, nello stesso giorno, a confermare la vitalità di un movimento che a Rimini ha radici solide. La Sezione AIA, che quest’anno festeggia i 75 anni di attività sotto la guida del presidente Marco Guitaldi, conta 135 associati, di cui 9 donne e 26 under 18. Una fucina che continua a produrre talenti, come dimostrano le recenti promozioni di Gianluca Guitaldi in Can C e dell’assistente Mattia Ricci in Can D. Per Andrea Zanotti, però, questa è la pagina più luminosa. Non ci saranno titoli in prima pagina né interviste in televisione. Ma basterà alzare lo sguardo verso la gradinata rossoblù che canta per sentire che sì, questa è davvero la Serie A.

Aldo Di Tommaso