Zanzara tigre in vista Parte la campagna, consigli ai cittadini

Uno degli effetti collaterali del cambiamento climatico – certo non il più grave – è il ritorno anticipato della zanzara tigre. Per questo il sindaco Filippo Giorgetti ha emanato un’ordinanza con disposizioni stringenti per ridurre la diffusione dell’insetto, contro il quale sarà avviata la consueta campagna di disinfestazione. Per i privati le indicazioni principali sono evitare di abbandonare contenitori dove possa raccogliersi acqua piovana (se aperti vanno coperti da zanzariera), trattare l’acqua di tombini e pozzetti con larvicidi, tenere sgombri i cortili da erbacci, siepi e rifiuti, svuotare fontane e piscine non in esercizio. Nei cimiteri riempire di sabbia umida i vasi portafiori.