Zanzara tigre: partita la campagna di prevenzione

Avviata nei giorni scorsi la campagna di prevenzione del Comune di Cattolica per limitare la diffusione della zanzara tigre. In particolare con la disinfestazione delle 5.800 caditoie pubbliche e con trattamenti fino al prossimo ottobre, attraverso la società Geat. I tombini verranno irrorati, ogni 28 giorni, per i primi due passaggi si utilizzerà un prodotto esclusivamente biologico che annienterà le larve di zanzara in particolar modo la zanzara comune presente fin dalla primavera, mentre per i restanti passaggi si impiegherà una sostanza in grado di bloccare lo sviluppo larvale nelle fognature. Allo stesso tempo è iniziata anche la distribuzione alle famiglie di un folder informativo per limitare la presenza delle zanzare. Per disinfestare autonomamente i tombini privati viene distribuito un insetticida con istruzioni per l’utilizzo.