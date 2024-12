Zavatti, esempio di professionalità. Addio a un amico speciale

Lunedì scorso è venuto improvvisamente a mancare Renzo Zavatti (foto), agente di commercio e dipendente della SpeeD. Aveva 73 anni ed era un volto storico dell’azienda, dove lavorava da oltre trent’anni con dedizione e professionalità. La sua scomparsa, dovuta a un improvviso malore, lascia un vuoto profondo non solo tra i colleghi, ma anche tra tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Renzo era una persona straordinaria, gentile e discreta, benvoluto da tutti. Una figura affidabile e sempre pronta ad aiutare, che aveva saputo costruire negli anni non solo una carriera di successo, ma anche un legame umano indissolubile con chi lavorava al suo fianco. I colleghi lo ricordano come un uomo generoso, sempre disponibile, mai sopra le righe. Gabriele Giovagnini, non vedendolo arrivare al lavoro lunedì mattina, si è subito preoccupato. L’intervento dei vigili del fuoco ha rivelato il tragico epilogo: Renzo è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via Teodorico a Rimini. Fuori dall’ufficio, Renzo era un appassionato ciclista. Anche domenica scorsa aveva pedalato insieme agli amici, testimoniando quella vitalità e passione che lo hanno accompagnato fino all’ultimo giorno. Da giovanissimo aveva lavorato all’Altromondo. Renzo non era sposato, non aveva fratelli o sorelle, ma in tanti lo consideravano parte della propria famiglia. Il suo esempio di impegno e umanità resterà un faro per chi lo ha conosciuto. I funerali si terranno domani alle ore 15.30 nella chiesa del cimitero di Rimini.