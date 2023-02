Nuovo direttivo per Zeinta di Borg. Nei prossimi giorni il consiglio eleggerà presidente, vice e segretario. Nell’incontro di martedì alla sala Energia di Sgr presenti il parlamentare Jacopo Morrone (Lega), Emma Petitti (Pd) presidente dell’assemblea regionale, Tonino Bernabè, presidente di Romagna Acque) e Andrea Montanari, di Riviera Banca. Sono state presentate le iniziative del 2023. Tra le altre, segnala l’associazione, Somarlungo (la biciclettata del Lunedì di Pasqua), il ritorno di ‘Un libro per the’ (incontri con gli autori nei bar che hanno scelto di dire NO alle Slot Machine), la lotteria del commercio riminese (in collaborazione con Caritas), Oscar della vetrina e cene B2B tra soci. Questi inoltri alcuni temi caldi emersi da "un’indagine di mercato tra gli associati: oltre alle costanti richieste di parcheggi e maggiore sicurezza, dalle imprese di viale Vespucci si chiede maggior tutela per attraversare la strada, come strisce pedonali più visibili a tutela dei pedoni. I soci del centro storico chiedono una maggiore pulizia delle strade e l’uso di repellenti anche in relazione alle deiezioni animali, i soci di Torre Pedrera si sentono penalizzati dalla Ztl".

Gli eletti sono Daniele Fagnani (dirigente storico del Centro Sportivo Italiano di Rimini), Cristina Ottaviani (Despina Management), Elena Borghi (QGroup), Patrizia Succi (Cose di Sogno), Alessandro Pari (Macelleria Pari), Vincenzo Cavallari (Consulenze autorali e tributarie sullo spettacolo e intrattenimento) e Andrea Amadei (Pellicceria Amadei).