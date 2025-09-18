Zeppa: "Ho ricevuto una richiesta di pagamento. È normale che i Comuni mandino queste lettere?"

In Consiglio grande e generale entra di prepotenza il tema delle multe stradali notificate ai sammarinesi dai comuni italiani in modo non corretto, sollevato da Gian Matteo Zeppa di Rete. Il consigliere ha raccontato la propria esperienza con una richiesta di pagamento da parte di Nivi Credit: "Nonostante avessi il Telepass – dice in aula – sono stato costretto a pagare 78 euro per un presunto passaggio non pagato. È normale che i comuni italiani mandino queste lettere? E noi cosa facciamo con le targhe italiane?". Zeppa chiede una soluzione definitiva, invocando "chiarezza e reciprocità nei rapporti". Beccari replica che il nodo è tecnico e non può essere letto come segnale di crisi nei rapporti bilaterali: "I rapporti con l’Italia sono la nostra relazione più complessa, ma non per questo fallimentare. Sul tema multe – dice il segretario agli Esteri – abbiamo proposto soluzioni tecniche, ma si tratta di un problema di notifica e di reciprocità. Nessuno dice di non pagare le multe, ma le procedure adottate dai comuni italiani non hanno valore esecutivo a San Marino". Quanto al caso Telepass citato da Zeppa, ha ricordato che "si trattava di un periodo specifico in cui gli addebiti bancari non funzionavano correttamente. Oggi non risultano più segnalazioni analoghe". Il confronto è proseguito con toni accesi, ma Beccari ribadisce: "Non esiste una volontà politica di creare un problema con San Marino, servirà trovare una sintesi con l’Italia come già accaduto in passato per le targhe".