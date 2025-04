Zero Alcool, così rispettare il Codice è più facile

Un sorso di consapevolezza e creatività per affrontare le sfide dell’ospitalità moderna. Si è concluso con successo il minicorso ‘Zero Alcool New Trend 2025’, tenutosi l’1 e l’8 aprile scorsi presso la Samantha Migani Academy, a Bellaria Igea Marina. Un’iniziativa promossa da Bim Imprese Confcommercio, con il patrocinio del Comune, che ha visto protagonisti bartender e operatori del settore, uniti da un obiettivo comune: proporre drink analcolici di qualità, capaci di coniugare estetica, tecnica, gusto e benessere. L’evento formativo arriva in un momento cruciale. Il nuovo Codice della Strada impone un rinnovato senso di responsabilità nei consumi di alcol, specie nei contesti serali e ricreativi. Da qui l’urgenza di offrire alternative concrete, eleganti e sostenibili a chi desidera vivere l’esperienza del bere, senza compromessi sulla sicurezza.

A condurre il laboratorio sul campo è stata Samantha Migani, professionista affermata nel mondo della mixology, titolare dell’Hawaiki Bar, con oltre 20 anni di esperienza. Migani, dopo un recente seminario a Milano con MixerPlanet, ha proposto questo percorso innovativo senza alcol, con a cuore questa nuova visione di bere: "Non si tratta di rinunciare, ma di lavorare in maniera attiva nella produzione di cocktail analcolici, senza zuccheri, più naturali, che oggi sono la nuova frontiera della ricerca del gusto e del benessere, in linea con le esigenze della generazione Z attenta alla salute e alla sostenibilità".

Nel corso delle due giornate, i partecipanti hanno potuto apprendere tecniche di miscelazione avanzate, gestione del drink cost e valorizzazione delle materie prime, esplorando il potenziale dei mocktail come vere esperienze sensoriali. "Un’educazione al bere conscia che punta non solo a rispondere alla domanda crescente di prodotti no alcol, – ricorda Migani – ma ad elevarne la proposta qualitativa e culturale". Il progetto ha riscosso un’adesione ampia, segno che il settore è pronto a raccogliere la sfida. "L’eccellente riscontro di questa iniziativa di formazione – ha dichiarato Confcommercio – dimostra quanto sia strategico investire su un evento formativo, come questo, che ha saputo coniugare creatività, tecnica e cultura del bere". Con nuove edizioni già in cantiere, il percorso ‘Zero Alcol’ si candida a diventare un punto di riferimento per il rilancio del comparto beverage, tra sicurezza, tendenze emergenti e professionalità.

Aldo Di Tommaso