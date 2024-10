Zero assenze in aula per la sindaca e i consiglieri Montanari e Magnani

La sindaca Franca Foronchi è la stacanovista. Detiene il primato di presenze in consiglio comunale. Primato condiviso coi consiglieri di maggioranza Alessandro Montanari del Pd e Marco ’Marvo’ Magnani di Cattolica Futura. Per loro tre 100 per cento di presenze. Proprio la lista Cattolica Futura, ieri, ha reso noto il primo rendiconto su assenze e presenze in consiglio comunale e alle commissioni comunali. In aulta ultimo posto per Nicoletta Olivieri, consigliera di minoranza, con un tasso di presenza del 62 per cento, di poco sopra l’ex sindaco Mariano Gennari (Movimento 5 stelle) con il 68 per cento di presenze. Gennari, va ricordato, ha rassegnato le dimissioni dal consiglio comunale a fine settembre per motivi personali: al suo posto siederà Giampiero Galvani, ex assessore nella giunta dell’allora sindaco Piero Cecchini.

Per quanto riguarda le commissioni, nella prima (bilancio, turismo, attività economiche) Roberto Franca del centrosinistra e Riccardo Franca di Alleanza civica (minoranza) fanno segnare il 100 per cento di presenze Così come nella seconda commissione (urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, trasporti, ambiente) sempre Riccardo Franca è il recordman della minoranza: sempre presente come i consiglieri di maggioranza Roberto Franca, Marvo Magnani e Marco Secchi. I consiglieri di maggioranza sono stati fin qui presenti – in media – al 96 per cento delle sedute in consiglio comunale. Per i consiglieri di minoranza la percentuale scende al 79 per cento.