Zeus, il cavallo cieco. Insegna coraggio ai bimbi

La forza e la delicatezza degli animali per insegnare a bambini e disabili la pazienza, il coraggio e il lavoro di squadra. In particolare l’audacia di Zeus, un cavallo arabo grigio, cieco da un occhio, impiegato dal centro Ippogrifo di Rimini per creare legami profondi con animali e persone. Soprattutto con coloro che come lui nella vita hanno dovuto rinunciare a qualcosa di importante, senza perdere mai però l’attaccamento alla vita. "La cecità parziale o totale per un cavallo è molto invalidante - esordisce Mariagrazia Squadrani, fondatrice e presidente dell’Ippogrifo -. Però Zeus può dare ed insegnare ancora moltissimo e la sua situazione è solo apparentemente manchevole".

Una delle amiche di Zeus è Irene, 27 enne riminese, affetta da una malattia metacondriale degenerativa che le provoca forte debolezza muscolare e tremori, al punto che fatica a stare in piedi e camminare. Ma lo stare insieme all’animale le provoca giovamento. Anche lui come lei convive con la perdita di una parte importante di sè, ma questo lo rende ancora più attento e affidabile, poiché la mancanza della vista lo ha reso prudente e mite con il proprio conduttore. Non solo con Irene, Zeus è un ottimo compagno anche dei bambini. La sua calma e sensibilità lo trasformano in un ottimo insegnante anche per i più piccoli che si recano all’Ippogrifo per incontrarlo. "Chi lo ha detto che un cavallo cieco non può dare benefici? - continua Squadrani -. Un cavallo cieco può stabilire una forte connessione emotiva con chiunque lo circonda, favorendo la fiducia reciproca e insegnando a superare le proprie sfide e a non arrendersi di fronte alle difficoltà".

Per poter garantire a Zeus cibo di qualità, visite veterinarie regolari e colliri per gli occhi, Ippogriffo attiverà una raccolta fondi che si impegna a finanziare la permanenza dell’animale nel centro. Per avviare la campagna e soprattutto fare conoscere la storia di Zeus a quante più persone possibile, domenica l’ippogriffo organizzerà un open day nel centro di San Martino Monte l’Abbate. "Mantenere un cavallo cieco richiede risorse significative, e le donazioni di chiunque vorrà aiutarci saranno fondamentali per garantire a Zeus una buona vita - conclude la presidente del centro -. Ogni donazione, grande o piccola, farà la differenza. Insieme, possiamo fare in modo che Zeus possa continuare a lavorare con Irene e con tutti i bambini dell’Ippogrifo e non si senta mai al buio".

Federico Tommasini