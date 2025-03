’Zio Bricco’: apre il primo ristorante di Aquila

Si chiamerà ’Zio Bricco’ il primo ristorante firmato da Francesco Aquila, bellariese vincitore di Masterchef 10. Aprirà i battenti entro marzo a Fiumicino, all’insegna di salumi e formaggi. Nome completo: al The Wow Side – ’Il tagliere di Zio Bricco’, dalla celebre esclamazione del nostro in slang romagnolo. "Il primo concept store ideato in questi anni trascorsi in giro per l’Italia – spiega Aquila a Il Gusto – a conoscere ogni ingrediente del territorio. In tavola porterò prodotti ricercati, con attenzione agli abbinamenti. Si parte dalle verdure, come base, quelle della zona in cui apriranno i vari Zio Bricco, destinati ad arricchire l’offerta gastronomica. Tante le idee dietro il progetto che parte dal Lazio". Attenzione: "Questa è gastronomia, non è ancora la mia idea finale di cucina. Per quello bisogno ancora attendere, ma entro fine anno ci sarà qualche novità".