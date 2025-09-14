"Zoffoli trasparente, squallidi gli attacchi"

"Una comunista in auto blu". Le parole del segretario delle civiche, Fabrizio Pullè, hanno scatenato la reazione di maggioranza e della stessa sindaca Daniela Angelini a difesa dell’assessore ai servizi sociali Marina Zoffoli (nella foto). I fatti risalgono al 10 settembre quando esce la determina 1302. L’atto pubblico del dirigente parla di servizio di trasporto con auto e conducente per portare l’assessora a Caprile, dove incontrare i nonni in vacanza. Dopo le critiche l’assessora rinuncia e Pullè parla di un amministratore "trovato con le mani nella marmellata. Ora che abbiamo fatto scoppiare il bubbone, ha rinunciato al viaggio". Sale la bile in casa Riccione coraggiosa, il partito dell’assessora "smentisce categoricamente le ricostruzioni fantasiose sulla mancata visita agli anziani della nostra assessora. Marina Zoffoli aveva già deciso di non partire quando è stata informata del costo del trasporto, e non dopo le polemiche". Ma la determina mostrata da Pullè usa questi termini: "Affidare il servizio, mediante affidamento diretto alla ditta... per un importo di 700 euro più Iva al 10% per il servizio di autista con conducente, come da preventivo assunto agli atti dell’Ente con protocollo numero 68506 del 10/09/2025".

La determina approva la spesa dopo avere ricevuto i preventivi di due aziende. "Non essendo avvezza all’uso di auto blu – continua Coraggiosa – Zoffoli non pensava che il trasporto a Caprile per la visita agli anziani potesse costare così tanto, il fatto che solo dopo 3 anni di assessorato abbia scoperto il costo di questo tipo di servizio la dice lunga sulla caratura morale inattaccabile della nostra assessora". Così la sindaca Daniela Angelini: "Trovo gravissimo e squallido il pubblico attacco personale rivolto all’assessora Marina Zoffoli dal segretario della lista civica di destra Fabrizio Pullè. Non solo mi onoro del lavoro che sta portando avanti nelle Politiche sociali, ma anche della trasparenza con cui ha gestito la vicenda del viaggio in montagna".

Infine chi di polemica ferisce, di polemica perisce. L’assessore Nicolardi trova una determina con la quale l’ex sindaca Renata Tosi era andata nel 2016 a salutare i nonni a Malè, in montagna. Costo della trasferta in auto con conducente, 683 euro.