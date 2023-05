Zona Cagnona, il futuro inizia sul lungomare

La ’rivoluzione Cagnona’ è in atto. A renderne conto è stato lo stesso sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti, che l’altra sera nel giardino del Circolo 18 alla Cagnona hanno incontrato i cittadini per illustrare gli interventi in corso in tutta l’area della storica frazione. Una panoramica che inizia dal terzo stralcio di lavori del lungomare Carrà, un intervento da 2,6 milioni di euro che va dal bagno 16 e si ferma in via Italia. "Un intervento, in corso di realizzazione, che completa l’opera di collegamento da piazzale Kennedy all’inizio delle spiagge della città", ha spiegato il sindaco. Non solo, perché lo sforzo è esteso anche alle nuove asfaltature che alla Cagnona interessano via Fratelli Cervi, già ultimati, via Pancaldo e via Cuneo oltre alla riqualificazione di via Panzini fra via Sebenico e via Fratelli Cervi, per un intervento del valore di 120mila euro che vanno a formare un totale di spesa per gli asfalti in zona Cagnona da 360mila euro. Il capitolo scuole invece viene scritto con 570mila euro per l’adeguamento sismico della palestra della scuola media Panzini, mentre ai cittadini sono anche stati snocciolati i vari accordi urbanistici di via Busento, che prevedono la miglioria della viabilià anche in via Savio e la lottizzazione Panzini. La zona Cagnona vedrà poi, grazie al Bellaria Film Festival, il recupero di un luogo storico della città come il cinema Apollo, che porterà la sera del 10 Maggio a riaprire le porte del celebre cinema teatro per la serata inaugurale della quarantunesima edizione.

Dopo aver ascoltato il quadro generale esposto dall’amministrazione, l’incontro è stata l’occasione per i tanti cittadini presenti di avanzare alcune richieste sulla gestione della zona. I presenti hanno puntato i fari sui cestini per la spazzatura in via Panzini, tra via Italia e il confine con San Mauro, per sostituire quelli che sono stati recentemente rubati. Ancora, i presenti hanno anche chiesto conto all’amministrazione del futuro di alcune aree private ora in stato di degrado, tra cui l’hotel Astor e l’area davanti alla scuola media in via Zeno. Subito dopo altro focus è stata la ferrovia e la situazioine dei passaggi a livello. "In centro a Bellaria abbiamo 4 passaggi a livello in un chilometro e nessuno è in discussione – ha precisato Giorgetti –. Siamo disposti a valutare due sottopassi ciclopedonali (uno su via Sebenico, ndr) ma a tutt’oggi non c’è alcun progetto". Sempre in tema sottopassi un’altra domanda è arrivata sul piccolo storico pontino lungo via Conti in corrispondenza di via Verrazzano, attualmente chiuso al passaggio e che "verrà chiuso del tutto – così il sindaco –. Nonostante il valore affettivo , le difficoltà di mantenerlo in condizione decorosa e anche la poca fruibilità vista l’altezza limitatissima non ne consentono l’uso".