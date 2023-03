Zona colonie, il futuro è nelle mani degli studenti

Giovani accademici in cerca di idee e soluzioni per riprogettare la zona colonie di Igea Marina. In questi giorni sono stati ospiti in città circa 80 studenti di architettura dell’università di Ferrara: hanno studiato e approfondito, nel quarto anno di studi, i progetti urbanistici con un focus sulla fascia turistica della zona sud. I corsi universitari che lavorano sulla città sono quelli del professore Gabriele Lelli e del collega Giovanni Carli, che si svolge in inglese per ragazzi Erasmus e per gli allievi italiani. "Tutti i ragazzi si divideranno in gruppi e l’obiettivo è l’elaborazione di soluzioni progettuali per il recupero dell’edificio ex sede di Luce sul Mare" spiegano dal comune.

L’ex sede copre tutta la profondità mare-monte, da viale Pinzon alla ferrovia. Da questi laboratori nasceranno circa 2025 proposte progettuali, con l’esame finale a luglio. A Bellaria Igea Marina gli studenti sono stati accolti dalla dirigente comunale, arch. Adele Mancini, insieme ai docenti e al sindaco Filippo Giorgetti. Dopo aver imparato nozioni storiche, sulla stessa colonia, hanno fatto una visita guidata del centro, visitando i punti turistici più interessanti, per raggiungere poi il confine sud fino all’area colonie.

"Quella con l’università di Ferrara è un’occasione di collaborazione strategica che dà continuità all’attenzione rivolta alla zona colonie per una rigenerazione urbana – dichiara l’assessore all’urbanistica, Michele Neri – I lavori dei ragazzi ci offriranno una prospettiva inedita, fresca e giovane sul tema. Uno sguardo che intendiamo valorizzare. Quando avremo a disposizione gli elaborati prodotti dai corsi, circa una ventina, li metteremo in mostra in occasione della Bim Street Art di quest’anno". Fa eco il sindaco Giorgetti: "Un’esperienza voluta nel solco dell’attività del Piano Strategico Bim 2040, che guarda al futuro, alle sue sfide e alle sue opportunità, in maniera aperta. Una trasformazione che intendiamo impreziosire del contributo di competenze di caratura nazionale e che passa anche attraverso la collaborazione con atenei e docenti".

r.c.