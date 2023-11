Zona dei laghi e Ghetto nel mirino dei ladri

Furti a raffica al Ghetto dei Pirati, via Garibaldi e la zona dei laghi di Igea Marina. Ma non solo. A segnalarli sono alcuni residenti, sulle pagine locali dei social. "Occhio ai ladri – il post di Daniela C. – nella mia zona già tre intrusioni in una settimana". La zona citata, come precisa la residente a chi gliene chiede poi conto, è quella appunto "dei laghi, a Igea". Una parte del territorio - certamente non la sola – che periodicamente sale alla ribalta delle cronache, è successo più volte in questi ultimi anni, perché diventa all’improvviso una sorta di terra di conquista dei ladri. "I furti sembra vengano messi a segno in particolare nel tardo pomeriggio", sostiene una residente.

Furti tentati o riusciti, vengono anche segnalati "a Igea in via Onofri e in via Talamone, e in altre strade, nel tardo pomeriggio", come scrive M.D. "Ci lasci informazioni su luoghi, modi, tempi, sospetti, precedenti e così via, per favore", l’invito che rivolge F.C. Di qui la precisazione, con dovizia di particolari, che viene dall’autrice del post iniziale, pubblicato come gli altri su ’Sei di Bellaria Igea Marina se’: "Sono entrati nel giardino di un’abitazione – aggiunge Daniela C. – e svuotato il furgone del lavoro in una casa. In un’altra hanno fatto un buco nella vetrata e sono entrati a rubare. In un’altra ancora hanno segato le inferriate, ma sono stati disturbati e non sono riusciti ad entrare". "Chi ha subìto danni li segnali a chi di dovere", fa eco un cittadino. "Stanno girando ladri anche a Cesenatico e Savignano – il post di L.M.G –, non si vive più". "Magari è la stessa banda – si ipotizza in un altro post –, perché fino ad ora siamo stati tranquilli".

Di qualche giorno fa una segnalazione, fatta da Alessandra P., anche questa su ’Sei di Bellaria Igea Marina se’, riguardante futi messi a segno al cimitero: "Al cimitero – scrive nel post – si fregano piante, ceri e quant’altro. I più furti per sentirsi meno in difetto sostituiscono fiori e piante fresche con quelle rinsecchite. Ma se vi becco...". Tra i commenti quello di Marcello F., che lamenta il non utilizzo, in via Giovanni XXIII, l’ampia strada che dalla via Ravenna porta fino al cimitero di Bellaria, della pista ciclopedonale: "Perché tanti camminano, anche di notte, sul lato carrabile della strada?".

m.gra.