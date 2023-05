"Zona mare, stop all’edilizia selvaggia"

Hotel Ambasciatori, "l’attuale amministrazione ha l’obbligo di costituire in mora l’ex sindaco Renata Tosi e l’ex dirigente al fine di evitare decadenze e prescrizioni". A fare pressing sulla giunta è Riccione in Azione dopo la sentenza del Tar che ha annullato il titolo edilizio con il quale è stato realizzato l’edificio-ampliamento a fianco dell’hotel in prima linea.

"Con l’annullamento della concessione edilizia gli investimenti fatti andranno tutti persi? Chi risarcirà l’imprenditore delle somme che ha speso inutilmente? Il Comune che ha rilasciato il permesso di costruzione senza i doverosi controlli dovrà indennizzare il danno causato? In verità sarebbe più opportuno che rispondessero, ciascuno per quanto di competenza, l’allora dirigente urbanistica e la signora Renata Tosi in qualità di assessore all’edilizia" attaccano quelli di Riccione in Azione secondo i quali la sentenza del Tar per l’Ambasciatori è solo l’inizio di una stagione "alquanto delicata per coloro che si sono fidati della falsa semplificazione Tosiana". Da qui l’appello alla giunta Angelini. "È necessario bloccare quanto prima l’azione devastante dell’occupazione edilizia selvaggia della prima linea del lungomare che ha creato preclusioni di visuale danneggiando i famosi ‘cannocchiali visivi’ verso l’arenile. Agli imprenditori servono certezze negli investimenti. Confidiamo che l’attuale amministrazione, e in particolare il sindaco Daniela Angelini, nell’approntare il nuovo Pug (piano urbanistico generale) ricerchi sì il massimo della flessibilità urbanistica, ma nel rispetto delle norme edilizie urbanistiche e paesaggistiche sovracomunali. Si impone la ricerca, con la Regione e la Provincia, di una strada condivisa".