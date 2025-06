Zona nord, ecco la nuova rotatoria. Il McDonald’s apre a giugno

Dopo l’apertura, ieri, della passeggiata in viale Bellini, sono stati ultimati i lavori della nuova rotatoria all’incrocio tra i viale D’Annunzio e Angeloni, porta della città, dove ora svetta la scritta luminosa ‘Viva Riccione’. Ora si procede con l’asfalto. Oltre a rendere più sicura la viabilità, l’opera contribuisce a riqualificare l’area. Tanti i cantieri che stanno chiudendo, compreso quello del parcheggio con una quarantina di posti auto, realizzato lungo la Flaminia a corredo del McDonald’s, ma a uso pubblico. Il locale dovrebbe aprire a metà mese. In fase conclusiva in viale D’Annunzio, ma in zona portuale, il primo tratto dei nuovi marciapiedi tra la darsena e piazzale Azzarita. Il cantiere di questo primo tratto verrà chiuso tra pochi giorni, nel frattempo si provvederà all’installazione dei dossi. In contemporanea, nella zona del parco di piazzale XX Settembre, procede celermente la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile. Al momento è in corso d’opera la rampa, percorribile in bici, che allaccerà piazza XX Settembre a viale Castrocaro. Il percorso verrà poi allungato, favorendo così il collegamento con alcuni punti nodali della città come il polo scolastico, gli impianti sportivi comunali e il lungomare. Tornando in viale D’Annnunzio, ma al Marano, si continua a tracciare un tratto di ciclabile che darà seguito alla Ciclovia Adriatica, prevista fino al confine con Misano Adriatico. Una volta completato, il percorso collegherà altre zone, compreso San Lorenzo, e si innesterà con altre dorsali ciclabili. Sul piatto per gli interventi, da ultimare nei primi mesi del 2027, ci sono 1,8 milioni di euro.