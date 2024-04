Zona Padulli flagellata dai ladri. Il comitato scrive al questore: "Più controlli e telecamere"

Emergenza furti: i residenti del quartiere Padulli scrivono al questore Olimpia Abbate chiedendole un incontro e "di ascoltare il nostro grido di allarme". Questo il contenuto di una lettera indirizzata da Andrea Turci, presidente di quello che si autodefinisce "comitato di quartiere" della zona Padulli, agli uffici di piazzale Bornaccini, per fare il punto della situazione sul tema della sicurezza e della lotta alla microcriminalità. La lettera fa seguito ad una raccolta firme "per la prevenzione dei reati" avviata nelle scorse settimane sul sito change.org, e che ha raccolto oltre 380 sottoscrizioni.

Il comitato ricorda anzitutto la "mancanza di videosorveglianza con telecamere comunali, la mancanza di un accordo tra Comune e Prefettura per l’attivazione del progetto Controllo di Vicinato, più volte sollecitato, scarsa illuminazione pubblica che favorisce l’aggregazione di soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti in alcuni punti, nonché l’aggirarsi di soggetti dediti ai furti in abitazione". Il presidente Turci si focalizza su "un aumento esponenziale dei furti commessi ai danni delle case degli abitanti del quartiere, concentrati per lo più nel periodo novembre 2023-marzo 2024, specialmente nell’orario serale e notturno, anche con presenza in casa dei residenti". "Il fatto – aggiunge Turci – che gli episodi siano in aumento sia dal punto di vista numerico sia della pericolosità, in considerazione della presenza delle persone al momento del furto, crea un clima non solo di panico ma anche di tensione sociale tra i residenti, che soffrono molto dell’assenza o penuria di controlli". Motivazioni che hanno spinto il presidente del comitata a chiedere un incremento del "controllo del nostro quartiere con l’ausilio di mezzi e personale che con la loro costante presenza potranno ripristinare la legalità e riportare la serenità e la tranquillità di un tempo, cosicchè i residenti del quartiere potranno così essere liberi di poter vivere la città e i suoi innumerevoli eventi senza essere presi dall’ansia di allontanarsi dalle loro abitazioni e dai loro cari che per vari motivi rimangono nelle stesse in balia dei ladri".

Altro tema particolarmente caro a Turci è quello legato alle "campagne di informazione, sensibilizzazione e formazione. Controlli a parte, riteniamo che possano essere utili iniziative tese ad approfondire con la cittadinanza la conoscenza dei reati e del modo di agire dei malviventi, svolgendo quindi un’importante opera di prevenzione".