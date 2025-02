Zona porto, lavori al rush finale

Nuovi asfalti e nuova "piazzetta" al porto di Cattolica, migliorando così un’area turistica molto frequentata. Si avviano dunque alla conclusione i lavori di riqualificazione dell’area portuale di Cattolica, con un progetto reso possibile grazie a un finanziamento di circa 900mila euro ottenuto dalla Regina da parte della Regione Emilia-Romagna. Dopo le asfaltature tra via Caboto e via Andrea Costa, su aree dove sarà migliorata la sicurezza e la fruibilità, verranno posizionati pure i nuovi arredi urbani, con la creazione di una piazzetta nella zona a fianco del ristorante Ciribali, pensata per valorizzare ulteriormente lo spazio e renderlo più accogliente. Dunque l’area portuale cresce anche da un punto di vita turistico.

"Cattolica è una città che cambia – spiega la Sindaca Franca Foronchi – la grande attenzione alle manutenzioni che stiamo portando avanti in questi anni ha dato un nuovo volto a molte aree del nostro territorio. Sono già in fase di progettazione nuovi interventi, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze dei cittadini che ogni giorno percorrono le nostre strade e marciapiedi". E così altri interventi: "Si arriva alla conclusione di un progetto avviato dall’Assessore Belluzzi e che oggi stiamo portando a termine – interviene l’Assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni – grazie a questi interventi, è stata messa in sicurezza la darsena dei pescherecci e rinnovata la passeggiata che collega il lungomare all’area del Lungo Tavollo. Nei prossimi mesi lavoreremo per integrare ulteriormente queste opere con nuovi interventi, continuando il percorso di riqualificazione della città".

Sono in corso altre asfaltature, inoltre, come va ricordata pure via Irma Bandiera e l’area del Centro Culturale Polivalente. Mentre per quanto riguarda il porto da ricordare che vi è un ampio progetto di riqualificazione anche della parte più a mare della darsena peschereccia con l’amministrazione comunale che già durante l’assessorato di Alessandro Belluzzi ha avviato contatti con la Regione per un ulteriore finanziamento da 750.000 euro circa. L’area portuale con le sue due darsene, peschereccia e da diporto, e le sue varie attività commerciali e turistiche, resta un quartiere molto importante per l’economia cittadina e per il suo turismo. Con il nuovo lungomare Rasi-Spinelli si collega ad una passeggiata molto significativa dal portocanale Tavollo all’Acquario in zona Navi.

Luca Pizzagalli