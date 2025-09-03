"Zona stadio al buio e furti nelle case"

Attorno allo stadio comunale di Santarcangelo il problema è noto da tempo: restano al buio i viali lungo i quali sono stati costruiti dal 2017 i nuovi condomini. "Una mancanza che non è più solo un disagio estetico, ma un fattore di insicurezza concreta" raccontano i residenti. L’ultimo episodio lo conferma: pochi giorni fa, in via Di Vittorio, intorno alle 20.30, due abitazioni sono state prese di mira dai ladri. "Un orario che un tempo era tranquillo – sottolineano – ma che oggi diventa occasione per chi agisce indisturbato".

Il copione si ripete in via Boari, via Scalone e via Ferrara: strade percorse ogni giorno da famiglie e residenti, che la sera si trasformano in zone grigie, poco frequentate e vulnerabili. Non stupisce che tra i cittadini cresca la preoccupazione, insieme alla sensazione che la sicurezza finisca per dipendere non solo dalle forze dell’ordine, ma da qualcosa di semplice come un lampione acceso.

Intanto le istituzioni provano a reagire: Santarcangelo e Rimini hanno stretto, qualche settimana fa, un patto per la sicurezza che ha portato alle prime pattuglie notturne congiunte, anche con unità cinofile. Una novità che segna un cambio di passo e offre un segnale di vicinanza. Ma lo scenario resta aperto: da un lato i controlli sempre più mirati, dall’altro la quotidianità di vie lasciate all’oscurità. Ed è lì, nel quotidiano, che si gioca la vera partita. Perché la sicurezza non nasce solo dalla repressione, ma dalla prevenzione. E prevenire, spesso, significa davvero iniziare dall’elementare: accendere la luce.

