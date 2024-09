Zona sud, ecco il nuovo lungomare. Pista ciclabile immersa nel verde

di Nives Concolino

Il nuovo lungomare con pista ciclopedonale sul litorale sud di Riccione si fa più vicino. L’amministrazione comunale ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, destinato a migliorare la mobilità sostenibile e a creare spazi pubblici più confortevoli, vivibili e gradevoli. L’intervento da 1,6 milioni di euro consentirà di passeggiare e pedalare in una rigogliosa vegetazione tra alberi e arbusti che creeranno una barriera verde tra la strada e la ciclopedonale, arricchita da nuovi elementi di arredo urbano, a partire dalle spaziose sedute. Il primo stralcio del percorso, che s’inserisce nella Ciclovia Adriatica, sarà messo in cantiere in novembre per poi essere ultimato entro maggio 2025. L’intera opera, che a nord darà continuità al lungomare della Repubblica e della Libertà, per poi trovare seguito oltre il porto fino al Marano, scorrerà in sede protetta e sarà realizzata con materiale permeabile. Nel suo insieme la pista ciclopedonale si estenderà per oltre un chilometro, collegando piazzale Marinai d’Italia con viale San Gallo, pressoché al confine con Misano.

L’inizio dei lavori è previsto in novembre, si conta di terminare nel maggio del 2025 per consegnare in tempo il percorso ai turisti. Poi si procederà con il secondo stralcio. Sarà un’occasione anche per eliminare tutte le barriere architettoniche che si trovano lungo viale Torino. Per giungere all’approvazione del progetto, seguito dal settore Rigenerazione urbana e in prima fase anche dai Lavori pubblici, è stato necessario coinvolgere diversi enti e aziende. Si va dalla Regione Emilia-Romagna ad Arpae, dal ministero della Cultura a Hera fino ad altre realtà che hanno dato il loro parere per assicurarsi che l’opera rispettasse tutte le normative e gli aspetti tecnici. Plaudono all’intervento la sindaca Daniela Angelini e l’assessore alla Rigenerazione urbana, Christian Andruccioli. "Quest’opera rappresenta un ulteriore fase del percorso di trasformazione di Riccione in una città più moderna, sostenibile e attenta al benessere dei cittadini – commentano –. Oltre a rendere la nostra città più accessibile e sicura per chi si sposta in bici, contribuirà alla riduzione delle emissioni inquinanti. È un altro passo verso una Riccione più verde e vivibile per tutti". E ancora: "Il nuovo lungomare sud è l’inizio di un più ampio piano di rigenerazione della città. Vogliamo che Riccione diventi sempre più verde e accogliente. Poniamo così grande attenzione pure sui materiali da usare e sulle essenze vegetali, per affrontare anche i temi della sicurezza idraulica e del cambiamento climatico. Il tutto in linea con le politiche europee e nazionali sulla sostenibilità e il rispetto dell’ambiente".