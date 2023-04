Zone di sosta valzer di tariffe a inizio maggio

Cambia anche la sosta. Dal 1° maggio gli stalli blu da gratuiti, diventeranno a pagamento sino al 30 settembre. Sempre a inizio maggio, l’avvio dei mercati di Bellaria e di Igea Marina nelle loro vesti estive comporterà l’entrata in vigore di alcune modifiche, nelle giornate del mercoledì e del venerdì, che riguarderanno da un lato il quadrilatero attorno al Comune - via De Gasperi, via Caduti per la Libertà, via Pavese e via Don Milani - e dall’altro via Calatafimi e piazza Falcone e Borsellino. "Da fine di maggio – conclude il Comune – sarà pienamente a regime in tutte le zone la viabilità estiva, e infine dal 1° giugno, l’ultima novità sarà quella inerente diverse aree di sosta attualmente gratuite che diverranno regolamentate a disco durante tutta la stagione turistica".