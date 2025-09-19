Ztl, 27mila multe a Rimini nord. In città 7mila avvisi ai ’furbetti’

Sono in partenza le prime lettere per chi è entrato nella Ztl del centro storico senza avere il permesso. Riaccese dopo 7 anni, le telecamere della Zona a traffico limitato sono accese da luglio. Tredici i varchi controllati, di cui 3 a borgo San Giuliano, con limitazioni orarie che variano da un varco all’altro. Da quando il Comune ha riattivato la Ztl in centro, non è stata fatta una sola multa. Come avvenuto due anni fa per la Ztl del lungomare di Rimini nord nella fase di sperimentazione, anche per il centro storico si è deciso di concedere un periodo di tolleranza, senza sanzioni. Un periodo usato anche per permettere a residenti, operatori, artigiani e altri che hanno diritto al pass, di mettersi in regola con le autorizzazioni.

Ma la pacchia sta per finire. Presto scatteranno le multe per chi entra nella Ztl senza l’autorizzazione. Si era parlato di sanzioni da inizio ottobre, ma a Palazzo Garampi si sta valutando in questi giorni se prorogare – di qualche settimana – la fase dei test, e partire con le multe più avanti. Intanto stanno per essere spedite le prime lettere a tutti coloro che, nei mesi di luglio e agosto, sono entrati nella Ztl senza avere il permesso. Sono stati circa 7mila gli accessi non autorizzati registrati dalle telecamere. Per chi li riceverà, non scatterà nessuna sanzione: sarà un avvertimento in vista dell’entrata in funzione del vigile elettronico. Per gli assessori Anna Montini e Mattia Moroli "l’attivazione a breve della Ztl in centro e a borgo San Giuliano, dopo la fase di pre-sercizio (il periodo di test), porterà nuovi benefici, con una maggiore razionalizzazione degli ingressi e degli orari". Stando al monitoraggio del Comune, "il centro storico ora è attraversato da circa 12mila veicoli in giorni, in calo rispetto al passato grazie alle misure messe in campo".

Se le telecamere in centro storico sono pronte a multare, da alcuni giorni sono disattivate quelle sul lungomare di Rimini nord, da Torre Pedrera a Rivabella. La Ztl in zona nord quest’anno è entrata in funzione il 25 aprile. Fino a giugno le telecamere sono state attive o la domenica e nei festivi, da giugno divieto di circolazione tutti giorni per chi era senza pass. Le multe (fino al 31 agosto) sono state 26.631, in forte calo rispetto alle 42mila del 2024, primo anno di sanzioni.

Manuel Spadazzi