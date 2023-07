Ztl a Viserba, l’associazione Q5 chiede di rafforzarla

La Ztl continua ad alimentare le polemiche. Ad alzare la voce è l’associazione Quartiere 5, intervenendo a gamba tesa sulla polemica degli operatori turistici per la Ztl di Viserba, che non ha mancato di far saltare la mosca al naso per la difficoltà dei turisti a raggiungere la zona. L’associazione pertanto ha richiesto al Comune di non indietreggiare, anzi, di potenziare la Ztl con l’obiettivo di rendere Viserba un quartiere più "vivibile e sostenibile". Tra le richieste c’è la Ztl estiva h24, l’estensione del blocco nei weekend e festivi fuori stagione, la realizzazione di un sistema di parcheggi a pagamento per disincentivare l’uso delle auto e la richiesta di istituire il limite dei 20 Kmh.