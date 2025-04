Ztl al mare, telecamere non attive in estate

Zona a traffico limitato ‘elettronica’, ma per la prossima estate le telecamere non saranno attivate ai fini di eventuali sanzioni. Il Comune di Misano ha investito per dotare la zona mare di un sistema di telecamere che controllino i varchi della Ztl. In gennaio la giunta ha dato il via libera all’acquisto del nuovo sistema per 89mila euro. Una spesa necessaria per controllare tre accessi della Ztl, quelli dove li traffico è più intenso. In passato sono giunte segnalazioni sul mancato rispetto della Ztl da parte di operatori turistici. Serve più controllo, ma per la prossima estate "le telecamere non saranno attive – premette il sindaco, Fabrizio Piccioni – Avremo tutti i presidi informativi tra cui i tabelloni luminosi che comunicheranno quando la Ztl è attiva e quando non lo è". Inoltre ci saranno i vigili a controllare, ma non le telecamere. Intanto la Polizia locale di Misano ha attivato il servizio Cude (Contrassegno unificato disabili europeo). Il registro pubblico Cude è una banca dati nazionale online, che fornisce una piattaforma a supporto dei Comuni e dei comandi di Polizia locale, per la gestione e il controllo dei contrassegni dei disabili in tutto il Paese. Gli utenti che dispongono di un pass disabili e iscritti alla piattaforma online del Cude potranno spostarsi liberamente negli altri Comuni che aderiscono all’iniziativa, comprese le Zone a Traffico Limitato (Ztl) locali.