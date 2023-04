Ztl a Rimini, il Comune fa retromarcia: “Stop alle auto solo nei weekend”

Rimini, 15 aprile 2023 – Retromarcia sulla nuova Ztl sul lungomare di Rimini nord. A Palazzo Garampi nessuno vuol parlare di dietrofront, ma in effetti somiglia parecchio a un ripensamento la decisione presa dal Comune ad appena una settimana dall’attivazione dei nuovi, contestati divieti entrati in vigore da Torre Pedrera fino a Rivabella.

La nuova Zona a traffico limitato avviata l’8 aprile (con tanto di telecamere a controllare), vieta la circolazione sul lungomare e in alcune strade adiacenti tutti i giorni, 24 ore su 24, a chi non è autorizzato e non possiede i requisiti per avere il pass. Sono oltre 6mila, tra residenti e operatori, coloro che hanno diritto al permesso. Non tutti sono riusciti ancora a completare le pratiche per avere l’agognata autorizzazione.

Anche per questo il Comune ha deciso di rivedere le regole. Dalla prossima settimana la Ztl sarà attiva, nelle zone di Torre Pedrera e Viserbella, "solo nei giorni di sabato e domenica e nei festivi", e non più tutti i giorni. Questo almeno "fino al 31 maggio". A Viserba e Rivabella invece si va avanti così, per ora. L’amministrazione motiva la decisione con il fatto che sono ancora tanti "i cittadini e i titolari di attività potenziali beneficiari di permessi che, in questi giorni, si stanno rivolgendo agli uffici, per regolarizzare e completare la loro posizione". Si è deciso di rivedere i divieti anche per via "dei lavori di asfaltatura pianifcati da Hera nelle strade tra Viserbella e Torre Pedrera" coinvolte dagli interventi alla rete fognaria. Quindi, "per non interferire" con i lavori e "minimizzare i disagi per i residenti e gli operatori", fino al 31 maggio tutti potranno di nuovo circolare sul lungomare, tranne che al sabato, alla domenica e nei festivi. La ’controrivoluzione’ scatterà la settimana prossima, probabilmente da mercoledì o giovedì.

La prima settimana della sperimentazione della nuova Ztl non è andata bene. Anche se ancora non vengono fatte multe, sono stati tanti i disagi e le proteste, sia per i divieti introdotti sia per chi, pur avendo diritto al pass, ancora non è riuscito a ottenerlo a causa della burocrazia.

Tra i più arrabbiati ci sono i commercianti. Molte attività hanno avuto una riduzione di clienti, vista l’impossibile di essere raggiunti da chi non ha il pass. E non è un caso che a Torre Pedrera sia nata proprio l’altra sera una nuova associazione, ‘ViviTorre’, formata dagli operatori. Uno dei primi obiettivi di ‘ViviTorre’? Convincere il Comune a rivedere le regole della Ztl. E proprio ieri è arrivata la retromarcia di Palazzo Garampi.