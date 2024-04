Ztl, coro unanime degli operatori: "Non si penalizzino le attività"

ambiare le regole della Ztl per ridurre il numero di auto che entrano in centro a Santarcangelo. Il Comune ci sta lavorando dopo mesi, dopo la mozione presentata (e approvata) dal consigliere di Più Santarcangelo Tiziano Corbelli per rivedere la viabilità nella Zona a traffico limitato e, soprattutto, dopo il pressing dei residenti e del comitato ‘Noi delle contrade’. L’obiettivo è ridurre gli ingressi di chi non è residente, dai titolari di negozi e locali ai fornitori, dai corrieri a chi entra con permessi temporanei, per motivi di lavoro o altro. Per Giovanna Giusto, responsabile della Confcommercio per Santarcangelo e la Valmarecchia, "sicuramente va trovato un equilibrio tra le esigenze dei residenti del centro e quelle delle attività economiche. Come categoria ci mettiamo a disposizione dell’amministrazione per trovare soluzioni condivise sulla Ztl". Per la Giusto "servono provvedimenti che non impattino pesantemente sugli operatori. Va assolutamente tenuto conto che i commercianti e i titolari dei pubblici esercizi, sia per esigenze lavorative sia per l’approvvigionamento delle merci, hanno bisogno di poter raggiungere l’attività con mezzi privati. Non vorremmo che con la rimodulazione della Ztl si ripetessero le criticità già viste con la chiusura al traffico di via Cesare Battisti, che ha portato poi tante attività alla chiusura e penalizzato l’appeal commerciale di quella zona".

Per Massimo Berlini, responsabile di Confesercenti, sono tanti gli aspetti su cui bisognerebbe intervenire. Ricorda, Berlini, che "a seguito degli incontri di Santarcangelo al centro con residenti, operatori, associazioni, l’amministrazione ha preso vari provvedimenti. È stato istituito il divieto ai mezzi pesanti nella zona C della Ztl. Alle tre telecamere del vigile elettronico che controllano l’accesso ai varchi (installate da molti anni) è stata aggiunta una telecamera per controllare i veicoli in uscita dalla Ztl, ancora non funzionante. Sono stati previsti posti riservati per i residenti in via Ruggeri, via De Bosis e ai Cappuccini che, va detto, spesso sono inutilizzati". Detto questo, per Berlini uno dei problemi probabilmente "è l’elevato numero di permessi rilasciati per entrare nella Ztl". Nella parte bassa del centro storico, in piazza Ganganelli e nel Combarbio, sprovvista di telecamere, gli orari di accesso per accedere alla Ztl spesso non vengono rispettati, anche da parte di fornitori e corrieri. E le aree carico e scarico merci poste ai margini dell’area pedonale del centro sono quasi sempre occupate da chi non ne ha diritto".